"Реал" объявил имя нового наставника
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Мадридский “Реал” утвердил нового специалиста на посту главного тренера клуба, информирует УНН со ссылкой на сайт “сливочных”.
42-летний Сантьяго Солари теперь будет занимать должность главного тренера. Ранее аргентинец был назначен и.о. наставника “Реала” после увольнения предыдущего тренера Хулена Лопетеги, отправленного в отставку после серии неудовлетворительных результатов.
Отметим, что Солари выступал за “галактикос” в качестве игрока с 2000 по 2005-й годы. В качестве тренера работал с “Реалом” U-19 (2013-2016) и с “Кастильо” (2016-2018).
Примечательно, что на данный промежуток времени при новом тренере “Реал” одержал 4 победы в 4-х матчах.