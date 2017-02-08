Реакція України на заяву посла Німеччини щодо виборів в ОРДЛО є адекватною – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Реакція української сторони на заяву посла Німеччини щодо можливості проведення виборів в ОРДЛО є адекватною. Про це в ефірі “5 каналу” заявив Голова центру “Ейдос” Віктор Таран, передає УНН.
“Реакція МЗС є адекватною, вони викликали посла, щоб він дав роз’яснення — це міжнародна практика. Так само є адекватна реакція нашого Комітету з питань закордонних справ, який висловив протест. Україна показала, що з нами треба рахуватись, а рахуються тільки з тим, хто відстоює свою позицію”, — заявив В.Таран.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ України наголосили послу Німеччини в Україні Ернсту Райхелю на неприпустимості проведення виборів на Донбасі за присутності російських військ.