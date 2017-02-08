Реакция Украины на заявление посла Германии в отношении выборов в ОРДЛО является адекватной - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Реакция украинской стороны на заявление посла Германии в отношении возможности проведения выборов в ОРДЛО является адекватной. Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель центра "Эйдос" Виктор Таран, передает УНН.
"Реакция МИД является адекватной, они вызвали посла, чтобы он дал разъяснение - это международная практика. Так же есть адекватная реакция нашего Комитета по вопросам иностранных дел, который выразил протест. Украина показала, что с нами надо считаться, а считаются только с теми, кто отстаивает свою позицию ", - заявил В.Таран.
Как сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел Украины указали послу Германии в Украине Эрнсту Райхель на недопустимость проведения выборов на Донбассе в присутствии российских войск.