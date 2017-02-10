Реакція Д.Трампа на рішення апеляційного суду: безпека США поставлена на карту

“Побачимося в суді, на карту поставлена безпека нашої країни”, — зазначив Д.Трамп.

Як повідомляв УНН раніше, апеляційний суд дев’ятого округу в Сан-Франциско вчора, 9 лютого залишив у силі рішення попереднього суду, який тимчасово заблокував виконання указу президента США Дональда Трампа про тимчасову заборону на в’їзд громадянам семи країн, з переважно мусульманським населенням.