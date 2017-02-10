Реакция Д.Трампа на решение апелляционного суда: безопасность США поставлена ​​на карту

"Увидимся в суде, на карту поставлена ​​безопасность нашей страны", - отметил Д.Трамп.

Как сообщалось ранее, апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско вчера, 9 февраля оставил в силе решение предыдущего суда, который временно заблокировал исполнение указа президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд гражданам семи стран, с преимущественно мусульманским населением .