Реакция Д.Трампа на решение апелляционного суда: безопасность США поставлена на карту
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Безопасность США поставлена на карту. Об этом написал в четверг американский президент Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter, передает УНН.
"Увидимся в суде, на карту поставлена безопасность нашей страны", - отметил Д.Трамп.
Как сообщалось ранее, апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско вчера, 9 февраля оставил в силе решение предыдущего суда, который временно заблокировал исполнение указа президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд гражданам семи стран, с преимущественно мусульманским населением .