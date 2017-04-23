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Реабілітацією військових Україна займатиметься спільно з НАТО - Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Україна і НАТО готуються проводити спільну реабілітацію українських військових. Про це заявив Президент України Петро Порошенко виступаючи на церемонії нагородження переможців в “Іграх Нескорених”, передає кореспондент УНН.

“Хочу повідомити, що ми разом з трастовими фондами НАТО спільно розробляємо програми реабілітації українських воїнів, в тому числі, і психологічної реабілітації і учасників нашого сьогоднішнього відбору, і майбутніх змагань”, — сказав П.Порошенко.

Він також повідомив, що “гаряче підтримує” ідею створення центрів психологічної реабілітації учасників АТО на базі “Ігр Нескорених”.

“Коли я зустрічався в Латвії з нашими пораненими, які проходять там лікування, в Україні в шпиталі я отримав дуже хвилюючу пропозицію: а чому б ми з українських "нескорених“ не створили би центри психологічної реабілітації, щоб вони своїм рухом, своїм драйвом, своїм позитивом заряджали б всіх демобілізований, поранених, продемонструвавши як важливо зараз триматися гуртом для того, щоб не дати жодної надії ворогу як на фронті, так і розхитати ситуацію всередині нашої держави. Я дуже дякую хлопцям за цю ініціативу, гаряче підтримую її”, — сказав Президент.

П.Порошенко, за його словами, переконаний, що здобутки українських героїв стануть для людей з обмеженими можливостями поштовхом для здолання перепон і впевненості в своїх силах.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що зусиллями військових та дипломатів українські Донбас та Крим буде повернено.

Українські Національні Новини

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