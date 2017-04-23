Реабилитацией военных Украина будет заниматься совместно с НАТО - Президент

"Хочу сообщить, что мы вместе с трастовыми фондами НАТО совместно разрабатываем программы реабилитации украинских воинов, в том числе, и психологической реабилитации и участников нашего сегодняшнего отбора, и будущих соревнований", - сказал П.Порошенко.

Он также сообщил, что "горячо поддерживает" идею создания центров психологической реабилитации участников АТО на базе "Игр Непокоренных".

"Когда я встречался в Латвии с нашими ранеными, которые проходят там лечение, в Украине в госпитале я получил очень волнующуе предложение: а почему бы мы из украинских "непокоренных" не создали бы центры психологической реабилитации, чтобы они своим движением, своим драйвом, своим позитивом заряжали бы всех демобилизован, раненых, продемонстрировав как важно сейчас держаться вместе для того, чтобы не дать никакой надежды врагу как на фронте, так и расшатать ситуацию внутри нашего государства. Я очень благодарен ребятам за эту инициативу, горячо поддерживаю ее ", - сказал Президент.

П.Порошенко, по его словам, убежден, что достижения украинских героев станут для людей с ограниченными возможностями толчком для преодоления препятствий и уверенности в своих силах.

Напомним, П.Порошенко заявил, что усилиями военных и дипломатов Украинский Донбасс и Крым будут возвращены .