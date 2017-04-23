Реабилитацией военных Украина будет заниматься совместно с НАТО - Президент

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30942 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97907 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150310 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114056 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114946 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111601 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103604 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103399 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Реабилитацией военных Украина будет заниматься совместно с НАТО - Президент

Реабилитацией военных Украина будет заниматься совместно с НАТО - Президент

Киев  •  УНН

 • 11165 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украина и НАТО готовятся проводить совместную реабилитацию украинских военных. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко выступая на церемонии награждения победителей в "Играх Непокоренных", передает корреспондент УНН.

"Хочу сообщить, что мы вместе с трастовыми фондами НАТО совместно разрабатываем программы реабилитации украинских воинов, в том числе, и психологической реабилитации и участников нашего сегодняшнего отбора, и будущих соревнований", - сказал П.Порошенко.

Он также сообщил, что "горячо поддерживает" идею создания центров психологической реабилитации участников АТО на базе "Игр Непокоренных".

"Когда я встречался в Латвии с нашими ранеными, которые проходят там лечение, в Украине в госпитале я получил очень волнующуе предложение: а почему бы мы из украинских "непокоренных" не создали бы центры психологической реабилитации, чтобы они своим движением, своим драйвом, своим позитивом заряжали бы всех демобилизован, раненых, продемонстрировав как важно сейчас держаться вместе для того, чтобы не дать никакой надежды врагу как на фронте, так и расшатать ситуацию внутри нашего государства. Я очень благодарен ребятам за эту инициативу, горячо поддерживаю ее ", - сказал Президент.

П.Порошенко, по его словам, убежден, что достижения украинских героев станут для людей с ограниченными возможностями толчком для преодоления препятствий и уверенности в своих силах.

Напомним, П.Порошенко заявил, что усилиями военных и дипломатов Украинский Донбасс и Крым будут возвращены .

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