Разумков збирає керівників депутатських фракцій на нараду у своєму кабінеті
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запросив на нараду до свого кабінету керівників депутатських фракцій та груп о 12:20. Про це він оголосив на позачерговому пленарному засіданні у вівторок, передає кореспондент УНН.
"Перерва буде до 13 години. О 12:20 нарада керівників депутатських фракцій та груп та керівництва парламенту в моєму кабінеті", - оголосив Разумков.
Додамо, що згідно з Регламентом ВР, у ранковому пленарному засіданні перерва має тривати з 12:00 до 12:30.
Нагадаємо, раніше Разумков заявляв, що Верховна Рада за необхідності готова зібратися для роботи на позачерговій сесії.