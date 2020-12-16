Разумков заявив, що не вакцинуватиметься від COVID-19

"Мені у цьому плані трошки простіше, я перехворів і якийсь час точно у мене будуть антитіла. Я думаю, що сьогодні є велика кількість людей, які потребують вакцинування більше, ніж я і тут повинен бути пріоритет. Військові, медики, освіта… Якщо ми говоримо про публічну позицію - для мене це не питання. Так само як я робив публічне вакцинування від грипу… Якщо ми говоримо про публічну позицію - я 100% її буду підтримувати. Якщо буде необхідність віддати свою вакцину тим, кому вона сьогодні більш потрібна - також тут не буде якихось (проблем - ред.)", - повідомив Разумков.

Нагадаємо, старт вакцинації від COVID-19 в Україні запланований на початку другого кварталу 2021 року.

За державний кошт планується вакцинувати 21 млн громадян. Серед них люди, які старші за 60 років, та ті, хто мають супутні захворювання і працівники певних сфер.

Як повідомлялося раніше в УНН, Степанов не виключає забезпечення усіх українців вакциною за рахунок держави.