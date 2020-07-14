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Разумков заявив, що канікулів для Верховної Ради, як таких, не буде

Разумков заявив, що канікулів для Верховної Ради, як таких, не буде

Київ • УНН

 • 15329 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що канікулів для Верховної Ради, як таких, не буде, оскільки вже починається передвиборча компанія і депутати-мажоритарники повертаються працювати в регіонах. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

“Ми вчора мали позачергове засідання. Сьогодні мали два позачергових засідання. Одне з них було рекордно коротке, лише 3 хвилини, але тим не менш. І, виходячи з цього, це дає нам змогу ще у середу, четвер та п’ятницю прийняти важливі закони для держави, перед тим, як ми підемо на так звані канікули. Тому що для Верховної Ради, канікулів, як таких, не буде. Депутати-мажоритарники повертаються працювати в регіонах. Давайте казати правду і називати речі своїми іменами, вже починається передвиборча кампанія. Люди почнуть працювати при підготовці до місцевих виборів. Депутати, які пройшли по списках партії, я думаю, також будуть долучені до цього процесу”, - сказав Разумков.

Він зазначив, що є домовленість з усіма депутатськими фракціями, групами, що якщо буде необхідність, то готові будуть скликати позачергову сесію Верховної Ради.

“Одну або дві, в залежності від того, які важливі закони, можливо, не зможуть чекати до наступної сесії”, - додав Дмитро Разумков.

Раніше УНН повідомляв, що Верховна Рада збиратиметься на позачергові засідання під час літніх канікул.

Українські Національні Новини

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