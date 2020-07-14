Разумков заявил, что каникул для Верховной Рады, как таковых, не будет

"Мы вчера имели внеочередное заседание. Сегодня было два внеочередных заседания. Одно из них было рекордно короткое, всего 3 минуты, но тем не менее. И, исходя из этого, это дает нам возможность еще в среду, четверг и пятницу принять важные законы для государства, перед тем, как мы пойдем на так называемые каникулы. Потому что для Верховной Рады, каникул, как таковых, не будет. Депутаты-мажоритарщики возвращаются работать в регионах. Давайте говорить правду и называть вещи своими именами, уже начинается предвыборная кампания. Люди начнут работать при подготовке к местным выборам. Депутаты, прошедшие по спискам партии, я думаю, также будут привлечены к этому процессу", - сказал Разумков.

Он отметил, что есть договоренность со всеми депутатскими фракциями, группами, если будет необходимость, то готовы будут созвать внеочередную сессию Верховной Рады.

"Одну или две, в зависимости от того, какие важные законы, возможно, не смогут ждать до следующей сессии", - добавил Дмитрий Разумков.

Ранее сообщал УНН, что Верховная Рада собираться на внеочередные заседания во время летних каникул.