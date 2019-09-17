Разумков - ЄБРР: Україна буде більш прогнозованою і стабільною державою для інвестицій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час зустрічі у понеділок з Віце-президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Аланом Пію зауважив, що Україна буде більш прогнозованою і стабільною державою для інвестицій. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу ВР.
“Нам дуже важливо отримувати підтримку фінансового, політичного та економічного плану”, — зазначив Разумков.
Голова ВРУ підкреслив важливу роль ЄБРР, який є одним з ключових міжнародних інвесторів, що допомагають нашій державі та наголосив на важливості надання допомоги з боку європейських інституцій.
“Зараз в Україні склалася унікальна ситуація — є консолідація різних вертикалей влади: і Президента України, і Кабінету міністрів України, і Верховної Ради, розробляються механізми та довгострокові плани бізнесу і Уряду. Україна буде більш прогнозованою і стабільною державою для інвестицій”, — зазначив Разумков.
Своєю чергою, Алан Пію зазначив, що Банк продовжить співпрацю з Україною — особливо враховуючи бажання нової влади швидко і ефективно проводити реформи.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віце-президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Аланом Пію сказав, що очікує у наступні 2-3 роки нарощення інвестицій ЄБРР до 1 млрд євро.