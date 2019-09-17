Разумков - ЕБРР: Украина будет более прогнозируемым и стабильным государством для инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время встречи в понедельник с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию отметил, что Украина будет более прогнозируемым и стабильным государством для инвестиций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.
"Нам очень важно получать поддержку финансового, политического и экономического плана", - отметил Разумков.
Глава ВР подчеркнул важную роль ЕБРР, который является одним из ключевых международных инвесторов, помогают нашей стране и подчеркнул важность оказания помощи со стороны европейских институтов.
"Сейчас в Украине сложилась уникальная ситуация - консолидация различных вертикалей власти: и Президента Украины, и Кабинета министров Украины, и Верховной Рады, разрабатываются механизмы и долгосрочные планы бизнеса и правительства. Украина будет более прогнозируемым и стабильным государством для инвестиций ", - отметил Разумков.
В свою очередь, Алан Пию отметил, что Банк продолжит сотрудничество с Украиной - особенно учитывая желание новой власти быстро и эффективно проводить реформы.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию сказал, что ожидает в следующие 2-3 года наращивания инвестиций ЕБРР в 1 млрд евро.