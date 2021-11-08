Разумков вважає, що “Слуги” дуже емоційно реагують на створення ним міжфракційного об’єднання

Цитата

“Міжфракційних об’єднань дійсно багато в стінах ВР, але саме це викликало таку бурхливу реакцію і в лоні більшості, і в Офісі Президента. Саме тому сьогодні ми це обговорю. Я думаю що 25 це не кінцева цифра мені чомусь здається. Подивимось. Ми ж не збираємо аби зібрати кількість людей, тут треба йти за якістю. Я завжди вважав, що треба підбирати людей за професійними принципами, за моральними принципами, за тими цінностями з якими вони йдуть і за внутрішнім стрижнем який в них є”, — розповів Разумков.

Деталі

За його словами, це ті люди, яких не зміг зламати ні Офіс Президента, ні фракція.

“Саме ці люди підтримали мене, за що я їм також дуже вдячний під час голосування за мою відставку. А з приводу того ми подивимось, про що говорять колеги, в мене таке, останній час складається враження, що вони переплутали фракцію з лікарнею де працюють офтальмологи. Всі дуже почали дивитися. Хай займаються своєю роботою, пишуть гарні закони й за них голосують”, — сказав Разумков.

Він зауважив, що всі так почали дивитися, але спочатку треба подивитися на себе.

“Що ти робиш? Як ти робиш? Це відповідає тому що від нас хотіли бачити люди в 19-му році і про що говорили багато хто в цій студії починає розповідати, що ми будемо дивитися. Щодо колег які починають щось розповідати про мандат. Спочатку треба почитати закони, хоча б іноді народним депутатом варто подивитись конституцію України, і почитати її. Це корисно для подальшої їх роботи, а іноді це корисно щоб потім дивно не виглядати під час тих чи інших інтерв’ю”, — зазначив Разумков.

Разумков наголосив, що якщо хтось не влаштовує тих, хто сьогодні виступає, то можуть написати заяву, вийти з парламенту та дійсно продемонструвати, як потрібно перемагати на виборах.

“Мені про це не треба розповідати. Я пройшов одну компанію, я прийшов другу компанію і точно краще деяких з тих, хто сьогодні дає інтерв’ю і виступає в цій студії знаю якими принципами йшла “Слуга народу”, — додав він.

Доповнення

Разумков опублікував список із 25 нардепів, які увійшли до його міжфракційного об’єднання “Розумна політика”.

7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.

Раніше повідомлялося, що рішення про позбавлення Разумкова депутатського мандату можуть ухвалити на з’їзді партії “Слуга народу”.

Разумков своєю чергою заявляв, що позиватиметься до суду, якщо його лишать мандата.