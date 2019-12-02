Разумков відреагував на заяву глави Держдуми РФ про вихід областей зі складу України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков відреагував на заяву спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна про можливість виходу зі складу України низки областей, назвавши такі висловлювання "мріями". Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Заява спікера державної думи РФ, яка пролунала у вихідні, я думаю, що вона теж не може залишитися без реакції ВРУ. Я хотів би зазначити, що в Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів, в Україні є український народ. Так, він багатонаціональний, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, держава. І я хотів б би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватися, відходити, втрачатись ще якісь території – то це лише мрії. Ми, як ВРУ, будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб об’єднувати та консолідувати суспільство", - сказав Разумков.
Раніше повідомлялося в УНН, у Міністерстві закордонних справ України вважають "відволіканням уваги" заяву спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна про можливість виходу зі складу України низки областей.