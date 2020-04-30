Разумков відреагував на інцидент із "Велюром": закон один для всіх
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Голова ВР Дмитро Разумков, коментуючи ймовірну роботу ресторану нардепа Миколи Тищенка в умовах карантину, заявив, що закон один для всіх. Про це він сказав в ефірі телеканалу Zik, передає УНН.
Коментуючи нібито роботу ресторану “Велюр” у Києві, що належить нардепу Миколі Тищенку, в умовах обмежених карантинних заходів, Разумков сказав: “Я вважаю, що закон має бути один для всіх. І в першу чергу, звісно, для представників влади. Тому що, якщо ми підемо по тому шляху по якому багато разів йшли попередники — всі перед законом рівні, але є деякі трошки рівніше, то це до добра не доведе”.
Нагадаємо, столичні правоохоронці прийшли з перевіркою до ресторану народного депутата від “Слуги народу” Миколи Тищенка після того, як у мережі з’явилося розслідування про його роботу, всупереч карантину.
Так, на момент візиту правоохоронців, у ресторані відвідувачів не було.
Пізніше у фракції “Слуга народу” заявили, що перевіряють інформацію щодо роботи під час карантину ресторану “Велюр” депутата Миколи Тищенка.