Разумков відкрив засідання Ради: нардепи сьогодні розглянуть законопроект про прокуратуру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. На сьогоднішньому засіданні народні депутати розглядатимуть законопроект про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, про внесення змін до закону про прокуратуру, а також проголосують за внесення до порядку денного законопроекту про столицю. Засідання відкрив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
На початку засідання зареєструвались 396 народних депутатів, причому засідання розпочалось із 10-хвилинною затримкою.
У четвер, 19 вересня, згідно з порядком денним, відбудеться чергове пленарне засідання другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
На початку народні депутати планують включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про столицю України — місто-герой Київ”, № 2143.
Крім того, сьогодні парламентарі планують розглянути у першому читанні проект Закону “Про внесення змін до Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення“ щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення”, № 2036.
У другому читанні нардепи будуть розглядати законопроекти “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури”, № 1032; “Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади”, “Про внесення змін до Закону України „Про публічні закупівлі“ та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель” (нова редакція), № 1076 та інші.
Нагадаємо, Верховна Рада України може розглянути законопроекти про призначення складу Центральної виборчої комісії, а також законопроект про столицю, 19 вересня. Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.