У Раді не виключають розгляду законопроектів про ЦВК і столицю завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Верховна Рада України може розглянути законопроекти про призначення складу Центральної виборчої комісії, а також законопроект про столицю, завтра, 19 вересня. Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Завтра буде (розглядатись законопроект — ред.) про прокуратуру, про суди, про приватизацію, про пайовий внесок, можливо, про ЦВК і, можливо, про столицю”, — зазначив Арахамія.
Нагадаємо, фракція “Слуга народу” сформує свій список кандидатів до Центральної виборчої комісії сьогодні або завтра.