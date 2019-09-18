У Раді не виключають розгляду законопроектів про ЦВК і столицю завтра

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Верховна Рада України може розглянути законопроекти про призначення складу Центральної виборчої комісії, а також законопроект про столицю, завтра, 19 вересня. Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

“Завтра буде (розглядатись законопроект — ред.) про прокуратуру, про суди, про приватизацію, про пайовий внесок, можливо, про ЦВК і, можливо, про столицю”, — зазначив Арахамія.

Нагадаємо, фракція “Слуга народу” сформує свій список кандидатів до Центральної виборчої комісії сьогодні або завтра.

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