В Раде не исключают рассмотрения законопроектов о ЦИК и столицу завтра

“Завтра будет (рассматриваться законопроект — ред.) о прокуратуре, о судах, о приватизации, о паевом взносе, возможно, о ЦИК и, возможно, о столице”, — отметил Арахамия.

Напомним, фракция “Слуга народа” сформирует свой список кандидатов в Центральную избирательную комиссию сегодня или завтра.