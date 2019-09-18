В Раде не исключают рассмотрения законопроектов о ЦИК и столицу завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроекты о назначении состава Центральной избирательной комиссии, а также законопроект о столице, завтра, 19 сентября. Об этом сообщил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
“Завтра будет (рассматриваться законопроект — ред.) о прокуратуре, о судах, о приватизации, о паевом взносе, возможно, о ЦИК и, возможно, о столице”, — отметил Арахамия.
Напомним, фракция “Слуга народа” сформирует свой список кандидатов в Центральную избирательную комиссию сегодня или завтра.