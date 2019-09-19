Разумков открыл заседание Рады: нардепы сегодня рассмотрят законопроект о прокуратуре
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. На сегодняшнем заседании народные депутаты рассмотрят законопроект о Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания, о внесении изменений в закон о прокуратуре, а также проголосуют за внесение в повестку дня законопроекта о столице. Заседание открыл спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
В начале заседания зарегистрировались 396 народных депутатов, причем заседание началось с 10-минутной задержкой.
В четверг, 19 сентября, согласно повестке дня, состоится очередное пленарное заседание второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.
В начале народные депутаты планируют включить в повестку дня второй сессии Верховной Рады Украины проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О столице Украины — городе-герое Киеве”, № 2143.
Кроме того, сегодня парламентарии планируют рассмотреть в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины „О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания“ по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания”, № 2036.
Во втором чтении нардепы будут рассматривать законопроекты “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры”, № 1032; “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти”, “О внесении изменений в Закон Украины „О публичных закупках“ и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок” (новая редакция), № 1076 и другие.
Напомним, Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроекты о назначении состава Центральной избирательной комиссии, а также законопроект о столице, 19 сентября. Об этом сообщил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.