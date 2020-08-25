Разумков відкрив позачергову сесію ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергову сесію ВРУ, яка розпочалася з гімну України, передає кореспондент УНН.
“В залі зареєстровано 254 народних депутатів України. Позачергову сесію ВРУ оголошую відкритою”, - сказав Разумков.
Додамо, що додаткова сесія відбувається за ініціативи Президента України Володимира Зеленського.
Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада України сьогодні збереться на позачергову сесію, де планує розглянути низку питань, зокрема президентський законопроект про збільшення мінімальної зарплати до 5 тис. грн та постанову про ескіз великого Державного Герба.