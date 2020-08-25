Разумков открыл внеочередную сессию ВР

"В зале зарегистрировано 254 народных депутатов Украины. Внеочередную сессию ВРУ объявляю открытой ", - сказал Разумков.

Добавим, что дополнительная сессия проходит по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины сегодня соберется на внеочередную сессию, где планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности президентский законопроект об увеличении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн и постановление об эскизе большого Государственного Герба.