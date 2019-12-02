Разумков: у середу відбудуться громадські слухання щодо земельної реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У середу, 4 грудня, у залі засідань Верховної Ради України відбудуться громадські слухання щодо створення ринку сільськогосподарських земель. Про це повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“Хотів би нагадати, у середу в 15:30 відбудуться громадські слухання щодо створення ринку сільськогосподарських земель. Руслан Стефанчук буде його проводити. Слухання будуть відбуватися з 15 до 18 години. Всіх бажаючих запрошую, наскільки це можливо в рамках можливостей залу ВРУ”, — сказав Разумков.
Раніше УНН повідомляв, парламентарі ухвалили рішення про проведення слухань у Верховній Раді України на тему земельної реформи 4 грудня.