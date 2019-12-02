Разумков: в среду состоятся общественные слушания по земельной реформе

“Хотел бы напомнить, что в среду в 15:30 состоятся общественные слушания по созданию рынка сельскохозяйственных земель. Руслан Стефанчук будет его проводить. Слушания будут проходить с 15 до 18 часов. Всех желающих приглашаю, насколько это возможно в рамках возможностей зала ВРУ”, — сказал Разумков.

Ранее сообщал УНН, парламентарии приняли решение о проведении слушаний в Верховной Раде Украины на тему земельной реформы 4 декабря.