Разумков: у Раді COVID-19 виявили у 128 нардепів і понад 200 співробітників апарату

"Щоб ви розуміли, скільки людей сьогодні хворіє і перехворіло в апараті Верховної Ради і серед народних депутатів України: станом на сьогодні перехворіло або хворіють в апараті 211 співробітників. Серед народних депутатів, які перехворіли або хворіють сьогодні – 128 народних депутатів України", - сказав Разумков.

З його слів, станом на сьогодні, досі хворіє 21 особа серед нардепів і 55 представників апарату ВР.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 14 грудня зафіксовано вже 900 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - менше ніж 6,5 тис. - мінімальне значення з початку грудня, однак традиційне зменшення кількості випадків наприкінці тижня.