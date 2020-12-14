Разумков: у Раді COVID-19 виявили у 128 нардепів і понад 200 співробітників апарату
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. На сьогодні в апараті Верховної Ради 211 співробітників апарату перехворіли або хворіють на COVID-19. Серед народних депутатів така кількість – 128 осіб. Про це сказав голова ВР Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради у понеділок, передає кореспондент УНН.
"Щоб ви розуміли, скільки людей сьогодні хворіє і перехворіло в апараті Верховної Ради і серед народних депутатів України: станом на сьогодні перехворіло або хворіють в апараті 211 співробітників. Серед народних депутатів, які перехворіли або хворіють сьогодні – 128 народних депутатів України", - сказав Разумков.
З його слів, станом на сьогодні, досі хворіє 21 особа серед нардепів і 55 представників апарату ВР.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 14 грудня зафіксовано вже 900 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - менше ніж 6,5 тис. - мінімальне значення з початку грудня, однак традиційне зменшення кількості випадків наприкінці тижня.