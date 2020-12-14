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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69914 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 92583 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114564 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 149717 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 198264 просмотра

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Разумков: в Раде COVID-19 обнаружили у 128 нардепов и более 200 сотрудников аппарата

Разумков: в Раде COVID-19 обнаружили у 128 нардепов и более 200 сотрудников аппарата

Киев  •  УНН

 • 13666 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня в аппарате Верховной Рады 211 сотрудников аппарата переболели или болеют COVID-19. Среди народных депутатов такое количество - 128 человек. Об этом сказал глава ВР Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Чтобы вы понимали, сколько людей сегодня болеет и переболело в аппарате Верховной Рады и народных депутатов Украины: по состоянию на сегодня переболело или болеют в аппарате 211 сотрудников. Среди народных депутатов, которые переболели или болеют сегодня - 128 народных депутатов Украины", - сказал Разумков.

По его словам, на сегодня, до сих пор болеет 21 человек среди нардепов и 55 представителей аппарата ВР.

Напомним, в Украине на 8:00 14 декабря зафиксировано уже 900 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - менее 6,5 тыс. - минимальное значение с начала декабря, однако традиционное уменьшение количества случаев в конце недели.

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