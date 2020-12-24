Разумков сподівається, що Україна не отримає сюрпризів "під ялинку" від КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Голова ВР Дмитро Разумков сподівається, що Конституційний суд та інші інституції не будуть ухвалювати рішення “під ялинку”. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Рада, передає УНН.
Відповідаючи на питання, як реагуватиме ВР, якщо КС несподівано ухвалить якесь важливе рішення, наприклад, щодо ринку землі, Разумков сказав: “Я сподіваюся, що таких сюрпризів під ялинку ми не отримаємо. Ні під ялинку, ні під Різдво і всі будуть розуміти про ту відповідальність, яка лежить на плечах кожного - кожної інституції і кожного політика, державного діяча і кожного судді будь-якого суду, КСУ в тому числі”.
Як повідомляв УНН, у Верховній Раді України зареєстрували законопроект щодо діяльності Конституційного Суду України, який напрацювала парламентська робоча група з вирішення конституційної кризи.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.
11 грудня Венеційська комісія схвалила два висновки, які стосуються рішення КСУ та ситуації з антикорупційним законодавством.