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Разумков сподівається, що Україна не отримає сюрпризів "під ялинку" від КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Голова ВР Дмитро Разумков сподівається, що Конституційний суд та інші інституції не будуть ухвалювати рішення “під ялинку”. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Рада, передає УНН.

Разумков сподівається, що Україна не отримає сюрпризів "під ялинку" від КСУ

Відповідаючи на питання, як реагуватиме ВР, якщо КС несподівано ухвалить якесь важливе рішення, наприклад, щодо ринку землі, Разумков сказав: “Я сподіваюся, що таких сюрпризів під ялинку ми не отримаємо. Ні під ялинку, ні під Різдво і всі будуть розуміти про ту відповідальність, яка лежить на плечах кожного - кожної інституції і кожного політика, державного діяча і кожного судді будь-якого суду, КСУ в тому числі”.

Як повідомляв УНН, у Верховній Раді України зареєстрували законопроект щодо діяльності Конституційного Суду України, який напрацювала парламентська робоча група з вирішення конституційної кризи.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

11 грудня Венеційська комісія схвалила два висновки, які стосуються рішення КСУ та ситуації з антикорупційним законодавством.

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