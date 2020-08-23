Разумков: сьогодні український прапор став символом захисту нашої держави
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Український прапор завжди символізував мир, але сьогодні, нажаль, отримав й інше значення. Про це сказав Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на церемонії підняття Державного прапора України на площі Конституції у Києві, передає кореспондент УНН.
"Прапор завжди нагадував нам, що Україна – мирна держава. Дві його смуги символізували дві головні речі для будь-якого народу, для будь-якої людини. Це синє мирне небо і родючі, плодородні, талановиті на людей землі, на яких працюють люди завдяки миру, задля результату, задля перемог для майбутніх поколінь. Сьогодні, нажаль, цей прапор став символом захисту нашої держави. Саме з ним у руках захищають на фронті територіальну цілісність та незалежність наші військові. Саме з цим символом сьогодні оберігають кордони нашої держави прикордонники по всій території України, саме це є тим викликом, який стоїть сьогодні перед нашою країною", - сказав Разумков.
Водночас він висловив впевненість, що, як і раніше, українці мужньо зможуть пройти і побороти всі ті виклики, які стояли, стоять і будуть стояти перед ними.
"І ми зможемо зробити так, щоб наш жовто-блакитний прапор знов символізував мир, досягнення, добробут, здоров’я нашій успішній, процвітаючій державі", - додав голова ВР.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зранку 23 серпня взяв участь у церемонії підняття Державного прапора.