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Разумков: сегодня украинский флаг стал символом защиты нашего государства

Киев • УНН

 • 14584 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинский флаг всегда символизировал мир, но сегодня, к сожалению, получил и другое значение. Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на церемонии поднятия Государственного флага Украины на площади Конституции в Киеве, передает корреспондент УНН.

Разумков: сегодня украинский флаг стал символом защиты нашего государства

"Флаг всегда напоминал нам, что Украина - мирное государство. Две его полосы символизировали две главные вещи для любого народа, для любого человека. Это синее мирное небо и плодородные, талантливые на людей земли, на которых работают люди благодаря миру, для результата, для побед для будущих поколений. Сегодня, к сожалению, этот флаг стал символом защиты нашего государства. Именно с ним в руках защищают на фронте территориальную целостность и независимость наши военные. Именно с этим символом сегодня оберегают границы нашего государства пограничники по всей территории Украины, именно это является тем вызовом, который стоит сегодня перед нашей страной", - сказал Разумков.

В то же время он выразил уверенность, что, как и раньше, украинцы мужественно смогут пройти и преодолеть все те вызовы, которые стояли, стоят и будут стоять перед ними.

"И мы сможем сделать так, чтобы наш желто-голубой флаг вновь символизировал мир, достижения, благополучие, здоровье нашей успешной, процветающей стране", - добавил глава ВР.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский утром 23 августа принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.

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