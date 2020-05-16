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Разумков розповів, яким бачить процес реінтеграції окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Процес повернення окупованого Криму не буде швидким, треба використовувати такі методи, як міжнародний тиск і економічне зростання України. Про це заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода" голова ВРУ Дмитро Разумков, передає УНН.

Разумков розповів, яким бачить процес реінтеграції окупованого Криму

"Це важкий процес, це не швидкий процес (повернення Криму – ред.). Так само ми не повинні знімати це питання з порядку денного, всіляко пропрацьовувати його на різних рівнях і так само ми не повинні втрачати комунікацію з окупованими територіями і Донбасу і Криму. Тому що протягом декількох років цей процес був відставлений на другий план", - сказав Разумков.

За його словами, це можна зробити швидко, але віддавати свої території – це неможливо.

"Методи залишаються тими самими, і міжнародний тиск, і міжнародна позиція, економічні заходи. В першу чергу це розвиток держави Україна, бо люди хочуть жити там, де краще", - сказав Разумков.

Нагадаємо, за минулу добу в окупованому Криму зафіксували 13 нових випадків коронавірусу, вісім з яких виявили при проведенні протиепідемічних заходів в раніше зареєстрованих осередках.

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