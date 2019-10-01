Разумков розкритикував погоджувальні ради в парламенті
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Проведення погоджувальних рад в парламенті є малоефективним через політичні виступи й низький рівень дискусій. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу після Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"На мій погляд, погоджувальні ради не дуже ефективні – там більше політики, ніж наради, а хотілося б, щоб все-таки на погоджувальній раді було більше дискусії, більше розуміння, що ми будемо робити на наступному тижні та було менше політичних висловлювань", - зазначив Разумков, відповідаючи на питання, чи дійсно в пропонованих Раді змінах до регламенту пропонується відмовитися від проведення погоджувальних рад щопонеділка сесійних тижнів.
Нагадаємо, у Верховній Раді має бути створена робоча група, яка працюватиме над змінами до регламенту роботи парламентарів.