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Разумков розкритикував погоджувальні ради в парламенті

Київ • УНН

 • 15495 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Проведення погоджувальних рад в парламенті є малоефективним через політичні виступи й низький рівень дискусій. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу після Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

Разумков розкритикував погоджувальні ради в парламенті

"На мій погляд, погоджувальні ради не дуже ефективні – там більше політики, ніж наради, а хотілося б, щоб все-таки на погоджувальній раді було більше дискусії, більше розуміння, що ми будемо робити на наступному тижні та було менше політичних висловлювань", - зазначив Разумков, відповідаючи на питання, чи дійсно в пропонованих Раді змінах до регламенту пропонується відмовитися від проведення погоджувальних рад щопонеділка сесійних тижнів.

Нагадаємо, у Верховній Раді має бути створена робоча група, яка працюватиме над змінами до регламенту роботи парламентарів.

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