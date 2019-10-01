Разумков раскритиковал согласительные советы в парламенте

"На мой взгляд, согласительные советы не очень эффективны - там больше политики, чем совещания, а хотелось бы, чтобы все-таки на согласительном совете было больше дискуссии, больше понимания, что мы будем делать на следующей неделе и было меньше политических высказываний", - отметил Разумков, отвечая на вопрос, действительно ли в предлагаемых Раде изменениях в регламент предлагается отказаться от проведения согласительных советов по понедельникам сессионных недель.

Напомним, в Верховной Раде должна быть создана рабочая группа, которая будет работать над изменениями в регламент работы парламентариев.