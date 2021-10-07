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Разумков розбрату: як спікера ВР відправили у відставку і яке політичне майбутнє його чекає?

Разумков розбрату: як спікера ВР відправили у відставку і яке політичне майбутнє його чекає?

Київ • УНН

 • 383174 перегляди

Сьогодні, 7 жовтня, парламентарії проголосували за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради. "За" свої голоси віддали 284 народних депутатів. Сам Разумков заявив, що планує сформувати власну команду після відкликання з посади і продовжить свою роботу як позафракційний депутат. УНН розбирався, чи не заберуть "слуги народу" депутатський мандат у колишнього соратника, і яке політичне майбутнє чекає Разумкова?

Гучний розрив

У першій половині робочого дня народні депутати встигли проголосувати за відставку Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради. Очікувано віддали свої голоси депутати "Слуга народу" - 215 осіб, партія "За майбутнє" - 19, група "Довіра" - 18 і 6 депутатів з партії "Голос". Несподіваними голосами, які допомогли прибрати Разумкова стали 20 нардепів з "Батьківщини". Ще кілька днів тому в партії УНН розповідали, що розглядають лише два варіанти - не голосувати або голосувати проти. Несподіваним це стало і для Дмитра Разумкова, який дізнався про їх рішення ранком.

"З приводу голосування "Батьківщини" - з ранку я вже знав інформацію, що вони проголосують. Але я думаю, ми побачили нову коаліцію - партії "Слуга народу" і "Батьківщина", - сказав Разумков. У самій "Батьківщині" створення коаліції заперечують, як і те, що голоси були віддані взамін на певні домовленості зі "слугами".

"Ніяких домовленостей у нас з ними немає. Питання, чи буде далі існувати цей парламент і монобільшість, які провели рішення про так званий референдум, гральний бізнес, розпродаж землі. Це все робив цей парламент. Коли ви ставите питання, чому ми голосуємо за відставку спікера-представника монобільшості, мені здається, що це питання треба ставити монобільшості. Це був їхній перший номер у списку", - сказав УНН нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв.

Проголосували проти відставки 7 нардепів "Слуги народу", ще 7 не голосували і 4 нардепи утрималися. Депутати, які пішли у розріз з партійним рішенням від публічних коментарів відмовились. Один з них, оффрекордс розповів УНН, що рішення утриматися від голосування давалося важко, і реакції президента і глави партії поки що немає, але її очікують після призначення Руслана Стефанчука новим главою парламенту. Наприклад, єдиного депутата "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка, який проголосував проти відставки, видалили з партійного чату фракції, він цю інформацію підтвердив виданню.

"Я прийняв рішення не голосувати, просто не дозволила совість і порядність. Мені воно далося непросто, тому що я припускав наслідки. Думаю, реакція керівництва буде. Не думаю, що нас (депутати СН, які не голосували - ред.) виключать з партії, це було б занадто. Але, думаю, неприємна розмова буде", - говорить один із "слуг народу", який голосував проти відставки.

Дмитро Разумков після голосування був у піднесеному настрої і заявив про те, що з політики йти не збирається, а якщо слуги спробують забрати у нього мандат, то буде домагатися справедливості в суді. УНН кілька депутатів СН розповіли, що всередині партії такої ініціативи немає, і навіть це, поки, не обговорюється. За їх словами, зараз буде більш цікаво спостерігати як Разумков буде діяти "самотужки".

"Дмитро Олександрович зможе попрацювати як позафракційний депутат, показати себе, взяти участь в дискусіях різних, комітет вибрати собі - у нього буде таке право, як у позафракційного", - іронічно заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Початок боротьби за президентське крісло

Разумков відразу після відставки не має наміру робити паузу, а планує створювати свою команду.

"Я буду працювати далі. Посада - механізм, інструмент, без посади голови Верховної Ради буде важко це зробити, а може, легше. Тому що ти себе почуваєш людиною, яка повертається до 2019 року, до тих ефірів, відряджень, зустрічам з людьми. Посада в цьому плані заважає. Працювати буду багато, сили, час є, команда буде. Нам потрібно багато зробити з тих обіцянок, які ми давали, реальних обіцянок", - сказав Разумков.

Не варто очікувати об'єднання з іншими політсилами. По-перше, сам Разумков, як досвідчений політтехнолог, розуміє, що це не зіграє йому на користь. По-друге, в самих партіях не готові приймати його в свої ряди. Нове місце Разумкова виділили по сусідству з "Європейською солідарністю", на галерці. На запитання УНН, чи могла б ЄС прийняти колишнього спікера в свої ряди, враховуючи, що вони не підтримали його відставку, нардеп Олексій Гончаренко відповів, що партія може це розглянути тільки після заяви Разумкова.

"Нехай пише спочатку заяву, потім розглядатимемо. Але я б на його місці не розслаблявся, я цілком впевнений, що поки не заберуть мандат не заспокояться, а паралельно займуться Кличком", - заявив він.

Опитані політичні експерти кажуть про те, що у Разумкова низький рейтинг електоральної підтримки, в середньому це близько 3-4%. У нього непоганий рівень довіри, і на цьому в майбутньому можна зіграти, нарощуючи свій електорат. За словами політологів, Разумков обере шлях розвитку свого бренду і буде створювати під себе нову політичну силу. Цілком ймовірно, що грати він буде на електоральному полі "Слуги народу", лівий центрист, з орієнтиром на Схід і Південь України.

"Зараз він буде на хвилі відставки. Питання, а чи зможе він стати топовим політиком? Не колишнім, а топовим, враховуючи, що у нього немає не просто своєї політичної сили, а й групи підтримки в парламенті, те що ми сьогодні побачили. Він не зміг це зробити, коли був спікером, а зараз йому буде ще важче це зробити. Головне його завдання зараз - правильно використовувати інформаційну хвилю, думаю, нададуть йому майданчик, у першу чергу, група Ахметова. Відверто кажучи, до його серйозного і впливового політичного майбутнього я ставлюся скептично. Дуже багато грамотних кроків потрібно зробити. Мені здається, він більше міг отримати, залишаючись в команді президента", - говорить Вадим Карасьов.

За словами політолога Руслана Бортника, у Разумкова є всі шанси зробити гучне політичне майбутнє. Показовим буде перший місяць після відставки, яка буде публічна риторика Разумкова, його голосування за різні законопроекти в ролі народного депутата, і осіб, які стануть членами його команди. Потенційно Разумков може стати точкою збору людей, які голосували за "Слугу народу" і розчарувалися в цій партії і президента. Таких людей в нашому суспільстві близько 20-25%, говорить Бортник.

"Для Разумкова, фактично, сьогодні почалася президентська виборча кампанія. І СН погрожуватимуть йому позбавленням депутатського мандата, щоб він не набирав політичних обертів. Для мене ця відставка - це початок до підготовки президентської компанії. Сьогодні є три основні кандидати на старті - Зеленський, Разумков і Кличко. Тому в Офісі президента зрозуміли, що щодо Разумкова потрібно вирішувати вже сьогодні. Підрізати йому крила. Тому що, чим ближче ця відставка трапилася б до виборів, тим вигідніше це було б для Разумкова і погано для Зеленського. Найближчий місяць буде вирішальним для нього. Показником успішності його вектора стане поведінка СН, чи спробують відібрати мандат", - резюмує Бортник.

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