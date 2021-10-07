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Разумков раздора: как спикера ВР отправили в отставку и какое политическое будущее его ждет?

Разумков раздора: как спикера ВР отправили в отставку и какое политическое будущее его ждет?

Киев  •  УНН

 • 383166 просмотра

Сегодня, 7 октября, парламентарии проголосовали за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады. "За" свои голоса отдали 284 народных депутатов. Сам Разумков заявил, что планирует сформировать собственную команду после отзыва с должности и продолжит свою работу как внефракционный депутат. УНН разбирался, не заберут ли "Слуги народа" депутатский мандат у бывшего соратника, и какое политическое будущее ждет Разумкова?

Громкий разрыв

В первой половине рабочего дня народные депутаты успели проголосовать за отставку Дмитрия Разумкова с должности Председателя Верховной Рады. Ожидаемо отдали свои голоса депутаты "Слуга народа" – 215 человек, партия "За майбутнє" – 19, группа "Довіра" – 18 и 6 депутатов из партии "Голос". Неожиданными голосами, которые помогли убрать Разумкова стали 20 нардепов из "Батькивщины". Еще несколько дней назад в партии УНН рассказывали, что рассматривают только два варианта – не голосовать или голосовать против. Неожиданным это стало и для Дмитрия Разумкова, который узнал об их решении утром.

"По поводу голосования "Батькивщины" – с утра я уже знал информацию, что они проголосуют. Но я думаю, мы увидели новую коалицию – партии "Слуга народа" и "Батькивщина", – сказал Разумков. В самой "Батькивщине" создание коалиции отрицают, как и то, что голоса были отданы взамен на определенные договоренности со Слугами.

"Никаких договоренностей у нас с ними нет. Вопрос, будет ли дальше существовать этот парламент и монобольшинство, которые провели решение о так называемом референдуме, игорный бизнес, распродажу земли. Это все делал этот парламент. Когда вы задаете вопрос, почему мы голосуем за отставку спикера-представителя монобольшинства, мне кажется, что этот вопрос надо задавать монобольшинству. Это был их первый номер в списке", – сказал УНН нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев.

Проголосовали против отставки 7 нардепов "Слуги народа", еще 7 не голосовали и 4 нардепа воздержались. Депутаты, которые пошли в разрез с партийным решением от публичных комментариев отказали. Один из них, оффрекордс рассказал УНН, что решение удержаться от голосования давалось тяжело, и реакции президента и главы партии пока что нет, но ее ожидают после назначения Руслана Стефанчука новым Главой парламента. К примеру, единственного депутата "Батькивщины" Андрея Николаенко, который проголосовал против отставки, удалили из партийного чата фракции, он эту информацию подтвердил изданию.

"Я принял решение не голосовать, просто не разрешила совесть и порядочность. Мне оно далось непросто, потому что я предполагал последствия. Думаю, реакция руководства будет. Не думаю, что нас (депутаты СН, которые не голосовали - ред.) исключат из партии, это было бы слишком. Но думаю неприятный разговор будет", - говорит один из неголосовавших "Слуга народа".

Дмитрий Разумков после голосования был в приподнятом настроении и заявил о том, что из политики уходить не собирается, а если Слуги попробуют забрать у него мандат, то будет добиваться справедливости в суде. УНН несколько депутатов СН рассказало, что внутри партии такой инициативы нет, и даже это, пока, не обсуждается. По их словам, сейчас будет более интересно наблюдать как Разумков будет действовать "в одиночку".

"Дмитрий Александрович сможет поработать как внефракционный депутат, показать себя, принять участие в дискуссиях различных, комитет выбрать себе – у него будет такое право, как у внефракционного", – иронично заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Начало борьбы за президентское кресло

Разумков сразу после отставки не намерен делать паузу, а планирует создавать свою команду.

"Я буду работать дальше. Должность – механизм, инструмент, без должности главы Верховной Рады будет трудно это сделать, а может, легче. Потому что ты себя чувствуешь человеком, который возвращается к 2019 году, к тем эфирам, командировкам, встречам с людьми. Должность в этом плане мешает. Работать буду много, силы, время есть, команда будет. Нам нужно много сделать из тех обещаний, которые мы давали, реальных обещаний", – сказал Разумков.

Не стоит ожидать объединения с другими политсилами. Во-первых, сам Разумков как опытный политтехнолог понимает, что это не сыграет ему на пользу. Во-вторых, в самих партиях не готовы принимать его в свои ряды. Новое место Разумкову выделили по соседству с "Европейской солидарностью", на галерке. На вопрос УНН могла бы ЕС принять бывшего спикера в свои ряды, учитывая, что они не поддержали его отставку, нардеп Алексей Гончаренко ответил, что партия может это рассмотреть только заявления Разумкова.

"Пусть пишет сначала заявление, потом будет рассматривать. Но я бы на его месте не расслаблялся, я вполне уверен, что пока не заберут мандат не успокоятся, а параллельно займутся Кличко" – заявил он.

Опрошенные политические эксперты говорят о том, что у Разумкова низкий рейтинг электоральной поддержки, в среднем это около 3-4%. У него неплохой уровень доверия, и на этом в будущем можно сыграть, наращивая свой электорат. По словам политологов, Разумков выберет путь развития своего бренда и будет создавать под себя новую политическую силу. Вполне вероятно, что играть он будет на электоральном поле "Слуги народа", левый центрист, с ориентиром на Восток и Юг Украины.

"Сейчас он будет на волне отставки. Вопрос, а сможет ли он стать топовым политиком? Не бывшим, а топовым, учитывая, что у него нет не просто своей политической силы, но и группы поддержки в парламенте, то что мы сегодня увидели. Он не смог это сделать, когда был спикером, а сейчас ему будет еще труднее это сделать. Главная его задача сейчас – правильно использовать информационную волну, думаю, предоставят ему площадки в первую очередь группа Ахметова. Откровенно говоря, к его серьезному и влиятельному политическому будущему я отношусь скептически. Очень много грамотных шагов нужно сделать. Мне кажется, он больше мог получить, оставаясь в команде президента", – говорит Вадим Карасев.

По словам политолога Руслана Бортника у Разумкова есть все шансы сделать громкое политическое будущее. Показательным будет первый месяц после отставки, какая будет публичная риторика Разумкова, его голосования за различные законопроекты в роли народного депутата, и лиц, которые станут членами его команды. Потенциально Разумков может стать точкой сборки людей, которые голосовали за "Слугу народа" и разочаровались в этой партии и президенте. Таких людей в нашем обществе около 20-25%, говорит Бортник.

"Для Разумкова фактически сегодня началась президентская избирательная кампания. И СН будут угрожать ему лишением депутатского мандата, чтобы он не набирал политические обороты. Для меня эта отставка – это начало к подготовке президентской компании. Сегодня есть три основных кандидата на старте – Зеленский, Разумков и Кличко. Поэтому в Офисе президента поняли, что по Разумкову нужно решать уже сегодня. Подрезать ему крылья. Потому что чем ближе эта отставка случилась бы до выборов, тем выгоднее это было бы для Разумкова и плохо для Зеленского. Ближайший месяц будет решающим для него. Показателем успешности его вектора станет поведение СН, не попытаются ли отобрать мандат", - резюмирует Бортник.

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