Нардепа Ніколаєнка, який голосував проти відставки Разумкова, видалили з чату фракції “Батьківщини”

Цитата

“Це всього лиш чат. Можливо хтось випадково кнопкою помилився і видалив випадково. Поки що ні (не повернули — ред), можливо повернуть. Однозначно це рішення на фракції не ухвалювалося, і не ухвалюється. Зі мною на цю тему ніхто не комунікував та не попереджав, що таке має відбутися, або що це пов’язано якось з моїм голосуванням, але інших причин я просто не бачу. (Видалили -ред.) скоріш, навіть за те, що я проголосував проти (відставки Разумкова — ред.)”, — розповів Ніколаєнко.

Деталі

Він зазначив, що завтра планує уточнити у колег причину видалення його з фракційного чату.

"Завтра побачу колег в залі, якщо в них буде бажання пояснити, що трапилося, то я це пояснення почую. Мене це здивувало, але не можу сказати, що я прямо страшно розчарований. Якщо це таке рішення і воно ухвалене кимось з фракційного керівництва, то okay. Будемо з цим, щось вирішувати“, — сказав Ніколаєнко.

Доповнення

На засіданні Верховної Ради народні депутати України відправили у відставку спікера Ради Дмитра Разумкова.

Фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” віддала 20 голосів з 25 можливих “за” відкликання Разумкова. Проти проголосував лише народний депутат Андрій Ніколаєнко, інші депутати фракції були відсутні.

Загалом відставку Разумкова підтримали 284 народних депутати.

Додамо

Раніше Дмитра Разумкова, який на той момент ще був спікером ВР, видалили з фракційного чату “Слуги народу” у месенджері.