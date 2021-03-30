Разумков підписав розпорядження про скликання третього позачергового засідання Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Парламенту у зв'язку з вимогою 155 народних депутатів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВР.
Цитата:
"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 13 годину 30 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що у зв’язку з вимогою 155 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України:
1. Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 13 годину 30 березня 2021 року, на якому розглянути такі питання:
1) про заслуховування інформації Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Хомчака Р.Б. щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту;
2) проект Постанови Верховної Ради України про Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту (реєстр. № 5312).
2. Апарату Верховної Ради України забезпечити підготовку і проведення цього позачергового пленарного засідання Верховної Ради України та поінформувати народних депутатів України про питання, розгляд яких заплановано на ньому.
Доповнення
Народні депутати почали збирати підписи для проведення у вівторок, 30 березня, третього позачергового засідання Верховної Ради України, на якому вони мають намір прийняти постанову щодо загострення на Донбасі.
Що було раніше
27 березня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань парламенту у вівторок, 30 березня.