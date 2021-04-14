Разумков офіційно скликав позачергове засідання Ради 15 квітня

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання у четвер, 15 квітня, на 16:00 позачергового пленарного засідання парламенту на вимогу 155 народних депутатів. Про це інформує управління Апарату ВР, передає УНН.

Цитата

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Розпорядження № 87 про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання”, — повідомляють в апараті.

Деталі

На порядку денному — 15 питань, зокрема:

— щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (реєстр. № 4651);
— про конституційну процедуру (реєстр. № 4533);
— про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов (реєстр. № 5058);
— про внесення змін до Закону України “Про індустріальні парки”, спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках (реєстр. № 4416-1);
— щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197-2);
— щодо удосконалення механізму протидії рейдерству (реєстр. № 3774);
— щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій (реєстр. № 4539);
— щодо сертифікації оператора системи передачі (реєстр. № 3364-1-д);
— про внесення доповнень до Закону України “Про запобігання корупції” (щодо удосконалення окремих аспектів декларування) (реєстр. № 5173);
— щодо розвитку інституту старост (реєстр. № 4535);
— про внесення змін до статті 11 Закону України “Про державні нагороди України” (реєстр. № 5327);
— про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (реєстр. № 4303);
— щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною (реєстр. № 3695);
— щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби (реєстр. № 4643-д);
— щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України (реєстр. № 4644-д).

Доповнення

Раніше народні депутати повідомили про можливість проведення низки позачергових засідань поточного тижня — у вівторок, четвер, та, можливо, п’ятницю.

Як повідомляли напередодні нардепи, Рада 15 квітня планує розглянути, в тому числі, законопроект про позбавлення волі за брехню у деклараціях та законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України та про зміни до Митного кодексу України.

Парламент збирається на позачергові засідання через те, що фактично робота ВР досі заблокована земельним питанням.

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