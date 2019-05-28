У Зеленського прокоментували ймовірність відставки генпрокурора

Він зазначив, що народні депутати раніше, попри усі наявні домовленості, не проголосували за підтримку ініціатив президента Зеленського. Зважаючи на це, розв’язання кадрових питань у ВРУ найближчим часом не передбачається.

“Дивлячись на те, як Рада проголосувала інші звернення президента, ми прекрасно розуміємо, що буде відбуватися далі. Були окремі депутати та окремі політичні сили, які в повному або частковому обсязі виконали ті обіцянки, які відкрито давали президенту в рамках переговорів, що відбулися в АП. А більша частина надійшла як зазвичай — проголосували та спробували на цьому попіаритися. Влаштовувати додаткові шоу, пов’язані з відставками — я не думаю, що це буде правильно”, — сказав Разумков.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що після проведення дострокових парламентських виборів піде у політику.

Зокрема, раніше, Луценко заявив, що не подасть у відставку.