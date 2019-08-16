Разумков назвав основні реформи, які хоче провести в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Лідер партії “Слуга Народу” Дмитро Разумков назвав три основні реформи, які хотів би провести в Україні: політичну, освітню та медичну. Про це він сказав в інтерв’ю виданню “Новий Час”, передає УНН.
“Це велика політична реформа, яка включає багато компонентів і антикорупційну в тому числі. Це освітня і медична реформи, ходом яких я незадоволений”, — сказав Разумков, розповідаючи про те, які три завершені реформи хотів би бачити підсумком своєї роботи в парламенті.
На питання, чи підтримує він в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун, лідер “Слуги народу” заявив, що “у багатьох питаннях — ні”, виділяючи в якості позитиву процедуру закупівлі медпрепаратів.
“А в усьому іншому... я був в лікарнях в Василькові, де живу, і це явно не те, чого хочуть люди, я не бачу знаменитих результатів цієї реформи”, — додав він.
Як повідомляв УНН, раніше в партії “Слуга народу” заявили, що розробили план законопроектних робіт для нового парламенту.