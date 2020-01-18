Разумков: наслідки для кнопкодавів будуть неприємними

КИЇВ. 18 січня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що за кнопкодавство наслідки для народних депутатів будуть неприємними, та нагадав, що під час виборчої кампанії у політсилі "Слуга народу" говорили, що депутати повинні втрачати мандат за кнопкодавство, і "ми зі свого боку намагаємось це зробити". Про це він повідомив під час інтерв’ю в ефірі телеканалу “Україна”, передає кореспондент УНН.