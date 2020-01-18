Разумков: наслідки для кнопкодавів будуть неприємними
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що за кнопкодавство наслідки для народних депутатів будуть неприємними, та нагадав, що під час виборчої кампанії у політсилі "Слуга народу" говорили, що депутати повинні втрачати мандат за кнопкодавство, і "ми зі свого боку намагаємось це зробити". Про це він повідомив під час інтерв’ю в ефірі телеканалу “Україна”, передає кореспондент УНН.
“Щодо кнопкодавства, дійсно, у нас же запрацював цей закон. Наслідки будуть не зовсім приємними для деяких народних депутатів, якщо знов спробують повикористовувати кнопку сусіда тим чи іншим шляхом”, — сказав Разумков.
Однак голові ВРУ нагадали, що серед кнопкодавів були і представники політсили “Слуга народу”, та про обіцянки під час виборчої кампанії штрафувати у зарплатному розмірі та позбавляти мандатів.
“Щоб бути зовсім відвертим та справедливим, ще під час виборчої кампанії ми говорили, що депутати повинні втрачати мандат, ми, зі свого боку намагаємось це зробити. Ми звертались до Конституційного суду України. Якщо ми говоримо про іншу обіцянку, яка так само була під час виборчої компанії — це великі штрафи, штрафи в розмірі заробітної плати, не в розмірі, насправді. Ми тоді говорили близько 50 тисяч гривень”, — пригадав Разумков, проте зазначив, що зарплати у нардепів нижчі.
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“Фактична заробітна плата, що отримують депутати в цьому році, "брудними“ отримують 42 тисячі 40 грн, відніміть ще податки. Тож у нас прив’язано не до зарплати, а до прожиткового мінімуму”, — розповів голова ВРУ.
Нагадаємо, що закон щодо відповідальності народних депутатів за кнопкодавство набув чинності 16 січня.
Зокрема, закон запроваджує кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарем на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.