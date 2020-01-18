Разумков: последствия для кнопкодавов будут неприятными

КИЕВ. 18 января. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что за кнопкодавство последствия для народных депутатов будут неприятными, и напомнил, что во время избирательной кампании в политсиле "Слуга народа" говорили, что депутаты должны терять мандат за кнопкодавство, и "мы со своей стороны стараемся это сделать". Об этом он сообщил во время интервью в эфире телеканала "Украина", передает корреспондент УНН.