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Разумков: последствия для кнопкодавов будут неприятными

Киев • УНН

 • 14990 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что за кнопкодавство последствия для народных депутатов будут неприятными, и напомнил, что во время избирательной кампании в политсиле "Слуга народа" говорили, что депутаты должны терять мандат за кнопкодавство, и "мы со своей стороны стараемся это сделать". Об этом он сообщил во время интервью в эфире телеканала "Украина", передает корреспондент УНН.

Разумков: последствия для кнопкодавов будут неприятными

"Что касается кнопкодавства, действительно, у нас же заработал этот закон. Последствия будут не совсем приятными для некоторых народных депутатов, если снова попробуют использовать кнопку соседа тем или иным путем", - сказал Разумков.

Однако председателю ВРУ напомнили, что среди кнопкодавов были и представители политсилы "Слуга народа", и об обещаниях во время избирательной кампании штрафовать в зарплатном размере и лишать мандатов.

"Чтобы быть совсем откровенным и справедливым, еще во время избирательной кампании мы говорили, что депутаты должны терять мандат, мы, со своей стороны стараемся это сделать. Мы обращались в Конституционный суд Украины. Если мы говорим о другом обещании, которая так же была во время избирательной компании - это крупные штрафы, штрафы в размере заработной платы, не в размере, на самом деле. Мы тогда говорили около 50 тыс. гривен", - вспомнил Разумков, однако отметил, что зарплаты у нардепов ниже.

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"Фактическая заработная плата, которую получают депутаты в этом году, "грязными" получают 42 тыс. 40 грн, отнемите еще налоги. Поэтому у нас привязаны не к зарплате, а к прожиточному минимуму", - рассказал председатель ВРУ.

Напомним, что закон об ответственности народных депутатов за кнопкодавство вступил в силу 16 января.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

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