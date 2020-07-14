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Разумков: мовне питання часто використовують перед виборами

Разумков: мовне питання часто використовують перед виборами

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що мовне питання часто використовували політики перед виборами, але цього не має бути. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

“Я прийшов у політику з сектору політконсалтингу. Я розумію, наскільки часто саме це (питання мови, — ред.) використовували політики. І частіш за все, це використовувалось, в тому чи іншому випадку, перед виборами. Але цього не повинно бути”, — сказав Дмитро Разумков.

Він зазначив, що “Слуги народу” під час президентської та парламентської кампанії не спекулювали на мовних питаннях.

“Давайте будемо підходити комплексно до цього питання. Конституційний Суд зараз розглядає цей законопроект. Є позиція різних міжнародних організацій, де вони висловлюють велику засторогу по багатьом позиціям, які потребують доопрацювання. Ніхто не каже, що немає там жодної позитивної речі. Є. Але закони повинні бути прийнятні і правильні для всіх”, — додав Дмитро Разумков.

За його словами, мову потрібно розвивати, а не створювати політику на мовних питаннях.

Нагадаємо, цього тижня ВР розгляне законопроект про перехід російськомовних шкіл на українську мову навчання. У ньому планують розглянути перехід російськомовних шкіл з 2023 року, щоб усунути дискримінацію, оскільки школи, в яких навчання відбувається мованим нацменшин Європейського Союзу, переходять на українську мову навчання тільки з вересня 2023 року.

Також нагадаємо, 9 липня КСУ перейшов до закритої частини для ухвалення рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо конституційності Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

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