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Разумков: языковой вопрос часто используют перед выборами

Разумков: языковой вопрос часто используют перед выборами

Киев  •  УНН

 • 15894 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что языковой вопрос часто использовали политики перед выборами, но так не должно продолжаться. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Я пришел в политику из сектора политконсалтинга. Я понимаю, насколько часто именно это (вопрос языка, — ред.) использовали политики. И чаще всего, это использовалось, в том или ином случае, перед выборами. Но этого не должно быть”, — сказал Дмитрий Разумков.

Он отметил, что “Слуги народа” во время президентской и парламентской кампании не спекулировали на языковых вопросах.

“Давайте будем подходить комплексно к этому вопросу. Конституционный Суд сейчас рассматривает этот законопроект. Есть позиция различных международных организаций, где они выражают большое предостережение по многим позициям, которые нуждаются в доработке. Никто не говорит, что нет там никакой положительной вещи. Есть. Но законы должны быть приемлемы и правильными для всех”, — добавил Дмитрий Разумков.

По его словам, язык нужно развивать, а не создавать политику на языковых вопросах.

Напомним, на этой неделе ВР рассмотрит законопроект о переходе русскоязычных школ на украинский язык обучения. В нем планируют рассмотреть переход русскоязычных школ с 2023, чтобы устранить дискриминацию, поскольку школы, в которых обучение происходит на языках не нацменьшинств Европейского Союза, переходят на украинский язык обучения только с сентября 2023 года.

Также напомним, 9 июля КСУ перешел к закрытой части для принятия решения по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

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