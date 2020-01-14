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Разумков доручив комітету розглянути висновок КСУ щодо закону про кнопкодавство

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Голова ВР Дмитро Разумков під час вечірнього пленарного засідання доручив комітету розглянути висновок Конституційного суду України щодо закону про позбавлення народних депутатів мандату за прогули та “кнопкодавство”, передає кореспондент УНН.

Так, під час вечірнього пленарного засідання Разумков оголосив про появу висновку Конституційного суду щодо президентського закону про позбавлення народних депутатів мандату за прогули та “кнопкодавство” № 1027 та доручив комітету з питань правової політики розглянути даний висновок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент підписав закон про покарання за кнопкодавство

Нагадаємо, Конституційний Суд України оприлюднив висновок щодо законопроекту Президента України Володимира Зеленського про позбавлення нардепів мандата за прогули і кнопкодавство.

Українські Національні Новини

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