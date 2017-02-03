"Райо Вальєкано" запропонував Р.Зозулі повернутися до клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Ла Ліга разом із Асоціацією іспанських футболістів і ФК "Райо Вальєкано" звернулися до українця Романа Зозулі з пропозицією повернутися в мадридський клуб, який він був змушений покинути через радикально налаштованих проти нього ультрас "джмелів", повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію іспанських футболістів.
"На зустрічі представників Ла Ліги, Асоціації іспанських футболістів і "Райо Вальєкано" було вирішено забезпечити безпеку гравцеві, як у професійній діяльності, так і в особистому житті. Гравець, знаючи про ці умови і зобов'язання Ла Ліги, клубу та Асоціації, до 6-го лютого має прийняти рішення про своє майбутнє", - йдеться у заяві.
Відзначимо, що у нинішньому розіграші Ла Ліги на рахунку Р.Зозулі 6 матчів у складі "Бетісу".
Нагадаємо, нападник збірної України Роман Зозуля перейшов до мадридського “Райо Вальєкано” на правах оренди, проте українського нападника довелося повернути з оренди "Райо Вальєкано" через протести ультрас "джмелів" за нібито неонацистські погляди гравця.
Сьогодні, 2 лютого, гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою, в якій засудили дії клубу "Райо Вальєкано" і вболівальників цього клубу, в зв'язку із зривом трансферного переходу нападника андалузців і збірної України Романа Зозулі.
Як повідомляв УНН, ФФУ готує звернення до ФІФА та КФФІ щодо ситуації з Р.Зозулею.