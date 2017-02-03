"Райо Вальекано" предложил Р.Зозуле вернуться в клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Ла Лига вместе с Ассоциацией испанских футболистов и ФК "Райо Вальекано" обратились к украинцу Роману Зозуле с предложением вернуться в мадридский клуб, который он был вынужден покинуть из-за радикально настроенных против него ультрас "шмелей", сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию испанских футболистов.
"На встрече представителей Ла Лиги, Ассоциации испанских футболистов и "Райо Вальекано" было решено обеспечить безопасность игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Игрок, зная об этих условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и Ассоциации, к 6-го февраля должен принять решение о своем будущем", - говорится в заявлении.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше Ла Лиги на счету Р.Зозули 6 матчей в составе "Бетиса".
Напомним, нападающий сборной Украины Роман Зозуля перешел в мадридский "Райо Вальекано" на правах аренды, однако украинского нападающего пришлось вернуть из аренды "Райо Вальекано" из-за протестов ультрас "шмелей" за якобы неонацистские взгляды игрока.
Сегодня, 2 февраля, игроки испанского "Бетиса" выступили с заявлением, в котором осудили действия клуба "Райо Вальекано" и болельщиков этого клуба, в связи со срывом трансферного перехода нападающего андалузцев и сборной Украины Романа Зозули.
Как сообщал УНН, ФФУ готовит обращение в ФИФА и КФФИ о ситуации с Р.Зозулей.