Рашисти знову обстріляли Херсон: загинув 80-річний дідусь

ukru
14:30 • 15703 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 69699 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 194648 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 151171 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 154942 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 236169 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 451708 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344508 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356712 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 313561 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.9 м/с
81 %
746 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 173887 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 145589 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 119952 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 107362 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 64672 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 194596 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 236129 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 483244 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 619685 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 645865 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 27851 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 37304 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 107362 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 145589 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 173887 перегляди
Актуальне
Рашисти знову обстріляли Херсон: загинув 80-річний дідусь

Рашисти знову обстріляли Херсон: загинув 80-річний дідусь

Київ • УНН

 • 502807 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Російські окупанти після обіду обстріляли з мінометів Херсон, є жертва. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН

Цитата

"Після обіду росіяни знову обстріляли з мінометів Херсон. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув 80-річний дідусь", - написав голова Херсонської ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рашисти накрили масованим вогнем село на Херсонщині, є постраждалі

Нагадаємо

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 54 обстріли Херсонської області, поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок цього одна людина загинула, двоє дістали поранення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34