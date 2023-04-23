Рашисти знову обстріляли Херсон: загинув 80-річний дідусь
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Російські окупанти після обіду обстріляли з мінометів Херсон, є жертва. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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"Після обіду росіяни знову обстріляли з мінометів Херсон. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув 80-річний дідусь", - написав голова Херсонської ОВА.
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Нагадаємо
Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 54 обстріли Херсонської області, поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок цього одна людина загинула, двоє дістали поранення.