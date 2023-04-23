Рашисты снова обстреляли Херсон: погиб 80-летний дедушка

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"После обеда россияне снова обстреляли из минометов Херсон. К сожалению, в результате этого обстрела погиб 80-летний дедушка", - написал председатель Херсонской ОГА.

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Напомним

За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 54 обстрела Херсонской области, попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате этого один человек погиб, двое получили ранения.