Рашисты снова обстреляли Херсон: погиб 80-летний дедушка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Российские оккупанты после обеда обстреляли из минометов Херсон, есть жертва. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
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"После обеда россияне снова обстреляли из минометов Херсон. К сожалению, в результате этого обстрела погиб 80-летний дедушка", - написал председатель Херсонской ОГА.
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Напомним
За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 54 обстрела Херсонской области, попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате этого один человек погиб, двое получили ранения.