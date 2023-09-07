Рашисти зібрались у найближчі вихідні провести "вибори" у Бердянську: жителів закликають ігнорувати "голосування"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Фейкові вибори у Бердянську проведуть у найближчі вихідні. Українська сторона закликає мешканців ігнорувати псевдовибори окупантів на Запоріжжі, передає УНН.
Цитата
“8 та 9 вересня вони (окупаційна влада — ред.) ходитимуть по домівках, а 10-го працюватимуть “дільниці”. ...Звісно це нічого не змінить у їх планах. Вони проголосують за вас і їм вже відомий результат, який вони намалюють. Але таким чином ви будете чесні перед собою, що не приймали участь у цьому шабаші”, – закликають мешканців Бердянська.
Деталі
Бердянцям рекомендують усіма можливими засобами ігнорувати псевдовибори окупантів.
* обмежити за можливості пересування вулицями та громадськими місцями; не відчиняти двері представникам так званих “виборчих комісій”;
* не передавати нікому ваші персональні дані;
* не заповнювати ніяких форм та документів;
* не брати участь в мітингах, заходах та інших агітаційних активностях ворога.
Рекомендовано провести ці вихідні на природі та приділіть час родині. А також залишатись на звʼязку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Данілов розповів про головну мету так званих “виборів” на ТОТ
Додатково
Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій й надалі ігнорувати “вибори” й попереджає про можливі провокації росіян на дільницях, аби мобілізувати своє суспільство на війну.