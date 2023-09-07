Рашисти зібрались у найближчі вихідні провести "вибори" у Бердянську: жителів закликають ігнорувати "голосування"

Цитата

“8 та 9 вересня вони (окупаційна влада — ред.) ходитимуть по домівках, а 10-го працюватимуть “дільниці”. ...Звісно це нічого не змінить у їх планах. Вони проголосують за вас і їм вже відомий результат, який вони намалюють. Але таким чином ви будете чесні перед собою, що не приймали участь у цьому шабаші”, – закликають мешканців Бердянська.

Деталі

Бердянцям рекомендують усіма можливими засобами ігнорувати псевдовибори окупантів.

* обмежити за можливості пересування вулицями та громадськими місцями; не відчиняти двері представникам так званих “виборчих комісій”;

* не передавати нікому ваші персональні дані;

* не заповнювати ніяких форм та документів;

* не брати участь в мітингах, заходах та інших агітаційних активностях ворога.

Рекомендовано провести ці вихідні на природі та приділіть час родині. А також залишатись на звʼязку.

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Додатково

Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій й надалі ігнорувати “вибори” й попереджає про можливі провокації росіян на дільницях, аби мобілізувати своє суспільство на війну.