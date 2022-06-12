Рашисти збираються використовувати в Україні мобілізованих резервістів та новобранців – британська розвідка

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Так, за даними розвідки, росія «використовує свою перевагу у співвідношенні сил та артилерії» для поступового захоплення території у Сєвєродонецьку та його околиць.

«росія продовжує прагнути до створення додаткових бойових підрозділів для розгортання в Україні. В останні тижні вона, ймовірно, розпочала підготовку до розгортання третього батальйону з деяких бойових з'єднань», - відзначають у МО.

Як зазначено у повідомленні, більшість бригад, зазвичай, одночасно задіяні в операціях не більше двох із трьох батальйонів.

«Треті батальйони у складі бригад часто не повністю укомплектовані – росії, ймовірно, доведеться покладатися на новобранців чи мобілізованих резервістів, щоб перекинути ці підрозділи в Україну. Розгортання всіх трьох батальйонів одночасно, ймовірно, знизить довгострокові можливості формувань з відновлення бойової потужності після операцій», - вважає розвідка.

Раніше

Як писав УНН, росіяни знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька в Луганській області.